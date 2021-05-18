Бывшая гражданская жена Киркорова резко высказалась о Пугачевой: «Я ушла из-за нее»

Филипп Киркоров никогда не скрывал, что Алла Пугачева всегда была его кумиром. А позже стала и женой. Королю поп-сцены приписывали множество романов, были они у него, как оказалось, и до близких отношений с Примадонной.

В юности Киркоров был близок с танцовщицей из своего коллектива Марией Шатлановой. Она снималась в его клипах «Атлантида» и «Ты, ты, ты». По ее словам, она вынуждена была расстаться с артистом из-за Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так», — цитирует Марию издательство «РИА ФАН». Она не скрывает, что расставание с Филиппом далось ей тяжело. После этого Шатланова покинула коллектив, занялась йогой, которая помогла ей буквально выжить, а после родила дочь.

«Осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить», — вспоминает те времена Шатланова.

Мария уверена, что не Алла Пугачева сделала Филиппа звездой, а он всего достиг сам. «Добившись всего, он смог жениться на ней», — говорит экс-танцовщица.