Бывшая домработница звезд раскрыла подробности жизни у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Совсем недавно Людмила Дороднова перестала работать, вышла на пенсию и ушла на заслуженный отдых. Последнее несколько лет она работала у Филиппа Киркорова. Артист планировал перевезти любимую помощницу поближе к своему дому и даже купить ей апартаменты в одном подъезде. Но не получилось. Зато певец обещал помогать Люсе в будущем.

Сейчас Дороднова с теплотой вспоминает годы работы у знаменитых артистов. «Я общалась с такими людьми, была вхожа в такой мир, о котором можно только мечтать. У Аллы и Филиппа я жила в золотой клетке. Но из нее надо иногда вылетать, спускаться на землю. Вот я и спустилась. Посмотрите, как у меня красиво! Хорошая квартира, хоть и однокомнатная», — рассказала Людмила.

Сейчас бывшая помощница по хозяйству живет в однокомнатной, но уютной квартире.

«У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то, что настоящая звезда», — отметила Людмила.