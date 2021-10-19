Экс-домработница Пугачевой раскритиковала завистников артистки: «Очень много злых людей»

«Просто в последнее время мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они все переворачивают с ног на голову, и начинается вранье. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская "Живи спокойно, страна", каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал», — рассказала Людмила «Собеседнику».

Напомним, что недавно несколько артистов обвинили Аллу Борисовну в своих карьерных неудачах. Валентина Легкоступова, Игорь Наджиев и Наталья Гулькина рассказывали о том, что «слово» Пугачевой всегда имело огромный вес в шоу-бизнесе и один ее звонок мог лишить карьеры любого.

Сама певица не комментирует нападки в свой адрес и не поддерживает конфликты. Ее экс-домработница уверена — Примадонна умеет наслаждаться жизнью. «Алла наконец-то живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила. А то, что у них с Максимом разница в возрасте — это ерунда. Они оба не соответствуют своим годам. В душе оба гораздо моложе! Оба красивые, интеллигентные, с чувством юмора. Вот, у кого надо учиться всему», — добавила Людмила.