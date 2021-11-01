Экс-домработница Пугачевой вернула Примадонне все ценные подарки. Зачем она это сделала?

80-летняя экс-домработица Примадонны поведала о том, что та зачастую безвозмездно дарила ей свои вещи, которые больше не собиралась носить. Так у Людмилы собралась целая коллекция одежды Пугачевой, некоторые вещи из которых являлись эксклюзивом и несли особую ценность, за которым к ней и обратилась певица.

Причиной тому послужила просьба Александра Васильева, именитого историка моды, который собирал коллекцию одежды Аллы Борисовны для музея. «В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я надену, но я не надела. Почистила и вернула»,-рассказывает Дороднова. Некоторые, принадлежащие некоторое время ей наряды бывшей помощнице так и не довелось надеть.

Помимо вещей самой Примадонны у Людмилы хранится и одежда Кристины Орбакайте, а также Филиппа Киркорова, у которого она работала позже.

Как признается бывшая домработница, с семьей Аллы Борисовны у них сохранились близкие отношения. Они поздравляют друг друга с праздниками и по прежнему тепло относятся друг к другу.