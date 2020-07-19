Бывшая девушка сына Бекхэмов считает, что он не готов к браку: «У него каждый месяц новая пассия!»

Так, его бывшая девушка, танцовщица Лекси Пантерра, которая встречалась с сыном Бекхэмов 12 месяцев уверенна: Бруклин не готов к семейной жизни.

«Я была шокирована и смущена, когда узнала, что он помолвлен. Этого никто не ожидал, и, честно говоря, Бруклин не готов к этому. Он очень молод и слишком незрел. Он слишком влюбчивый, в его отношениях нет последовательности. У него новая пассия каждый месяц, поэтому я и удивлена, что он сделал предложение», - поделилась с изданием The Sun Лекси.

Бруклин Бекхэм познакомился с танцовщицей Лекси Пантеррой в 2017 году на фестивале Coachella, но их отношения продлились всего год.

Бруклин - старший сын четы Бекхэм. В июле 2020 года он сделал предложение своей девушке Николе, с которой состоит в отношениях уже 10 месяцев. Родители парня, похоже, довольны его выбором. Невеста Бруклина позирует на фото в платьях личного бренда Виктории.