Бывшая девушка сына Бекхэмов считает, что он не готов к браку: «У него каждый месяц новая пассия!»
Фото: Instagram/ @nicolaannepeltz
Буквально неделю назад сын звездной четы Бекхэмов Бруклин объявил о том, что сделал предложение своей подруге Николе Пельтц. По слухам, свадьба должна стать одним из самых грандиозных событий года. Торжество планируется провести как в Великобритании, так и на родине невесты - в США. Церемонию планируется провести с соблюдением всех еврейских традиций, поскольку избранница Бруклина является еврейкой. Общественность с нетерпением ждет бракосочетания звездного отпрыска с дочерью американского миллиардера, но не все разделяют радость от предстоящей свадьбы.
Так, его бывшая девушка, танцовщица Лекси Пантерра, которая встречалась с сыном Бекхэмов 12 месяцев уверенна: Бруклин не готов к семейной жизни.
«Я была шокирована и смущена, когда узнала, что он помолвлен. Этого никто не ожидал, и, честно говоря, Бруклин не готов к этому. Он очень молод и слишком незрел. Он слишком влюбчивый, в его отношениях нет последовательности. У него новая пассия каждый месяц, поэтому я и удивлена, что он сделал предложение», - поделилась с изданием The Sun Лекси.
Бруклин Бекхэм познакомился с танцовщицей Лекси Пантеррой в 2017 году на фестивале Coachella, но их отношения продлились всего год.
Бруклин - старший сын четы Бекхэм. В июле 2020 года он сделал предложение своей девушке Николе, с которой состоит в отношениях уже 10 месяцев. Родители парня, похоже, довольны его выбором. Невеста Бруклина позирует на фото в платьях личного бренда Виктории.
Фото и видео: Instagram/@brooklynbeckham, @nicolaannepeltz
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!