Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская раскрыла подробности личной жизни

Наталья Поклонская поделилась пикантными подробностями своей личной жизни в беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой.

Наталья была замужем дважды в своей жизни. С первым избранником у Поклонской не сложилось, и они быстро разошлись, однако успели обзавестись наследницей. «У меня был муж, отец моего ребенка. Это мой первый муж. Мы быстро расстались. Он был намного старше меня. У нас не получилось. Но я благодарна, что у меня благодаря ему появилась красавица-дочь. И второй муж — Иван Соловьев», — объяснила экс-депутат Госдумы.

Наталья отметила, что в ближайшее время не планирует связывать себя узами брака. «Мне кажется, это не то, чего мне не хватает. Отношения могут быть прекрасными без штампа. Самыми лучшими. Не обязательно выходить замуж. Не обязательно заключать действия по регламентации этих отношений», — прокомментировала она свою позицию.

Напомним, что Поклонская воспитывает 17-летнюю дочь Анастасию. Наталья обожает наследницу и во всем ее поддерживает.