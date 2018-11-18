«Бытовушка»: Анастасия Решетова показала, как готовит ужин

«Сфоткай, типа я готовлю», «Сначала надо посуду помыть, а потом фотографироваться», «Какая же ты грязнуля», «Волосы, тем более длинные, закалывать нужно во время готовки 😅 Не очень приятно волосы кушать», «По тому, как ты держишь нож, видно, что готовка и кухня не твоё», «Хоть бы посуду помыла», «Что за бред, куча посуды в раковине, в джинсах дома ходить не удобно, если, конечно, ты не в гостях», – скептически отметила часть подписчиков модели. Тем не менее, многие встали на защиту Анастасии: «Уж лучше будет засаленная посуда, чем засаленный халат и пучок на голове», «Идеальная одежда для кухни))) настоящая женщина! салат, наверное, с креветулями?)», «Богиня на кухоньке.....очень красивая)))», «такая девушка на кухне – это вообще мечта любого мужчины)», «да какая разница в чем, где и как?) красивый фон, красивая девушка на фото. Что вам вечно не так?!?!», «Супер!!! Ваша бытовушка покруче любых тусовок у многих😁», «Вот девушка , берите пример – и красивая, и успешная, и готовит».