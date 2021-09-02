«Быстро в зал!»: Ирина Винер рассказала, как убедила Авериных не уходить из спорта

На что Дина попросила тренера оставить в покое Линой и отметила, что спортсменка из Израиля ни в чем не виновата. Но на следующую тренировку девушки пришли. Уже при личной беседе диалог между Ириной Александровной и гимнастками продолжился: «Подозвала их уже потом и сказала: "Изверги рода человеческого, вы долго меня мучить будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: "Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые"? Вы так думали?". "Да, мы так думали". "Быстро в зал!". Все, тренировки продолжаются, вот такие дела», — в заключение интервью поделилась Винер.

Ирине Александровне не раз приходилось прощаться со звездными гимнастками, которых она лично воспитала: и Алиной Кабаевой, и Маргаритой Мамун, и Юлией Барсуковой. Как признается сама тренер, каждый уход девушек ей дается нелегко, поэтому так настойчиво призвала перспективных и молодых Дину и Арину не спешить с выводами. Хотя девушки серьезно задумывались об уходе — из-за серьезных травм и желания больше времени посвятить образованию.