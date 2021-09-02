«Быстро в зал!»: Ирина Винер рассказала, как убедила Авериных не уходить из спорта
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Фото: Личный Instagram @arishadina1998
В откровенном интервью для «РИА Спорт» Ирина Винер-Усманова была предельно честна: «Позвонила мне Арина и говорит: "Ирина Александровна, вот мы придем 30-го числа". Я спросила: "Вы придете с букетиком цветов сказать, что вы заканчиваете?". Они сказали, что хотят пойти в экономический институт... Я сказала: "Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре "Дина, ты наше золото" и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду". Я сказала: "Вы как смеете, вы с ума сошли, вы будете подводить народ?"», — начала главный тренер.
На что Дина попросила тренера оставить в покое Линой и отметила, что спортсменка из Израиля ни в чем не виновата. Но на следующую тренировку девушки пришли. Уже при личной беседе диалог между Ириной Александровной и гимнастками продолжился: «Подозвала их уже потом и сказала: "Изверги рода человеческого, вы долго меня мучить будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: "Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые"? Вы так думали?". "Да, мы так думали". "Быстро в зал!". Все, тренировки продолжаются, вот такие дела», — в заключение интервью поделилась Винер.
Ирине Александровне не раз приходилось прощаться со звездными гимнастками, которых она лично воспитала: и Алиной Кабаевой, и Маргаритой Мамун, и Юлией Барсуковой. Как признается сама тренер, каждый уход девушек ей дается нелегко, поэтому так настойчиво призвала перспективных и молодых Дину и Арину не спешить с выводами. Хотя девушки серьезно задумывались об уходе — из-за серьезных травм и желания больше времени посвятить образованию.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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