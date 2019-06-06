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«Было здорово, а стало еще лучше»: Мария Кожевникова рассказала, как быстро похудела на 5 килограммов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова

Фото: Instagram
Результаты преображения актриса показала в Instagram.

Мария Кожевникова – мама троих сыновей. Но у нее идеальная и подтянутая фигура, что не раз отмечали ее поклонники. Подписчики в социальной сети постоянно оставляют комментарии: «Всем бы иметь такую фигуру после трех родов», «Как вы так быстро пришли в форму?» и подобные.

Но, судя по всему, Мария стремится стать еще лучше. Она опубликовала в Instagram коллаж с двумя фотографиями, на которых разница в ее весе составляет 5 кг. И такого результата она добилась всего за три недели.

Актриса отметила, что занимается спортом, правильно питается, но и прибегает к помощи детокс-программ.

Молодые мамы, подписанные на Марию, отметили, что тоже мечтают так выглядеть. Кто-то посоветовал прекращать худеть, а некоторые фанаты Кожевниковой написали, что она стала еще краше.

«Супер и я так хочу ) а при грудном вскармливании можно детокс?»,

«Круто. Было здорово. а стало еще лучше . И ведь есть всегда к чему стремиться. Вы большая молодец , что находите время для себя. и нас вдохновляете . Тожеееее так хочу»,

«Прекращайте худеть»,

«Маша, ты большая молодец, Как там говорится, респект и уважуха. Наблюдаю за тобой ещё с универа. Такая умница, просто слов нет», - последовали комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Однако многие выразили сомнение, что реально так быстро похудеть за столь короткое время. А некоторые и вовсе уверены, что фото сделано в один день – разница лишь в одежде.

«По-моему фото сделано в один день)))))»,

«По-моему ничего не изменилось, только майка другая»,

«В мне кажется что это фотки сделаны в один день, ракурс решает, ну и освещение!!! По мне все эти детоксы фигня и стресс для организма. ИМХО»,

«Руки опусти на втором фото, и все то же самое», - не унимались критики.

А как вы думаете, Мария похудела или нет?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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