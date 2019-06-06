«Было здорово, а стало еще лучше»: Мария Кожевникова рассказала, как быстро похудела на 5 килограммов

Молодые мамы, подписанные на Марию, отметили, что тоже мечтают так выглядеть. Кто-то посоветовал прекращать худеть, а некоторые фанаты Кожевниковой написали, что она стала еще краше.

«Супер и я так хочу ) а при грудном вскармливании можно детокс?»,

«Круто. Было здорово. а стало еще лучше . И ведь есть всегда к чему стремиться. Вы большая молодец , что находите время для себя. и нас вдохновляете . Тожеееее так хочу»,

«Прекращайте худеть»,

«Маша, ты большая молодец, Как там говорится, респект и уважуха. Наблюдаю за тобой ещё с универа. Такая умница, просто слов нет», - последовали комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).