«Было/стало»: Донателла Версаче сравнила, как они с Анной Винтур выглядели раньше и сейчас

На ретро фотографии Анна Винтур все в тех же черных очках, которые являются бессменной частью ее повседневного образа, а лица Версаче еще не коснулась рука пластического хирурга.

В качестве основы поздравления 66-летняя Донателла взяла популярный тренд «до/после», поэтому в дополнения к кадру из прошлого прикрепила и недавно сделанную совместную фотографию с Винтур.

На второй фотографии две уже успешные женщины восседают на белых диванах в офисах. И может быть многое изменилось в их жизнях за долгие годы, но только не крепкая дружба, их духовная связь и взаимная любовь друг к другу.