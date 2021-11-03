«Было/стало»: Донателла Версаче сравнила, как они с Анной Винтур выглядели раньше и сейчас
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Итальянский модельер и дизайнер бренда «Versace»—Донателла Версаче известна не только своим брендом, но также долгой и крепкой дружбой с главным редактором американского журнала «Vogue» Анной Винтур. Сама именниница не раз заявляла, что считает Донателлу своей лучшей подругой. Женщины общаются с юных лет, и поэтому в день 72-го дня рождения Винтур Донателла решила вскрыть архивы, показав подписчикам своего Instagram их совместное фото многолетней давности.
На ретро фотографии Анна Винтур все в тех же черных очках, которые являются бессменной частью ее повседневного образа, а лица Версаче еще не коснулась рука пластического хирурга.
В качестве основы поздравления 66-летняя Донателла взяла популярный тренд «до/после», поэтому в дополнения к кадру из прошлого прикрепила и недавно сделанную совместную фотографию с Винтур.
На второй фотографии две уже успешные женщины восседают на белых диванах в офисах. И может быть многое изменилось в их жизнях за долгие годы, но только не крепкая дружба, их духовная связь и взаимная любовь друг к другу.