Было-стало: Дарья Повереннова показала, как выглядела двадцать лет назад

«Диеты, начиная с 16 лет. Отказ от мяса на протяжении 10 лет. Отказ от еды после 18.00 года два был точно. Голодание на соках - дважды в жизни. Моно дни практиковала также. Аппаратная косметология - было потрачено не знаю сколько тысяч рублей, может, и миллион!) Плавание в бассейне было (люблю, но отнимает кучу времени). Абонементы в спортзал и занятия с тренером (несколько раз точно). (Должна сказать, что «сухой» я никогда не была! Животик имела и имею).

Но к чему я в итоге пришла! Я полюбила бег, и включила его в свой каждодневный график жизни, и приучила себя мало есть. (Полного отказа от каких-то продуктов у меня нет). И есть тогда, когда я действительно чувствую голод. Мой совет: ищите свои варианты физической нагрузки и свою систему питания, чтобы носить одежду того размера, который вам нравится!», — подытожила Дарья.

А вам нравится, как выглядит Дарья Повереннова?