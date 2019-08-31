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Было-стало: Дарья Повереннова показала, как выглядела двадцать лет назад

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова показала фотографии, сделанные с разницей в 20 лет

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

Актриса честно рассказала о бьюти-трансформациях. 

47-летняя Дарья Повереннова восхищает многих отличной фигурой. По словам актрисы, уже долгое время размер одежды, которую она носит, не меняется. В недавней публикации в Instagram звезда театра и кино показала свои фото в купальнике, сделанные с разницей в пару десятков лет: «Было. Стало. Можно ли оставаться в одном размере на протяжении 20 лет? Не только можно, но и нужно! (См.предыдущие посты про измены)) Мой путь к реализации такого плана был долгим и мучительным».

«Диеты, начиная с 16 лет. Отказ от мяса на протяжении 10 лет. Отказ от еды после 18.00 года два был точно. Голодание на соках - дважды в жизни. Моно дни практиковала также. Аппаратная косметология - было потрачено не знаю сколько тысяч рублей, может, и миллион!) Плавание в бассейне было (люблю, но отнимает кучу времени). Абонементы в спортзал и занятия с тренером (несколько раз точно). (Должна сказать, что «сухой» я никогда не была! Животик имела и имею).

Но к чему я в итоге пришла! Я полюбила бег, и включила его в свой каждодневный график жизни, и приучила себя мало есть. (Полного отказа от каких-то продуктов у меня нет). И есть тогда, когда я действительно чувствую голод. Мой совет: ищите свои варианты физической нагрузки и свою систему питания, чтобы носить одежду того размера, который вам нравится!», — подытожила Дарья.

А вам нравится, как выглядит Дарья Повереннова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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