«Были опасения»: как Мария Миронова решилась родить сына в 46 лет

«Были опасности из-за возраста и здоровья. Но опять-таки меня во время беременности наблюдали два врача. Один мои страхи полностью подтвердил. А второй — опроверг и в итоге доказал свою правоту! Он считал, что все сложится нормально. И я тоже поверила. Это важно — чему ты веришь. По вере дано вам будет. Много раз убеждалась: все так и есть», — рассказала Мария «7Дней».

Напомним, 48-летняя актриса замужем в четвертый раз. Избранником звезды стал директор по развитию российско-японской компании Андрей, от которого она родила младшего сына Федора. Миронова также воспитывает 29-летнего сына Андрея от первого мужа Игоря Удалова.