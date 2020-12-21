«Была девочка»: Наташа Королева — о подробностях выкидыша после скандала с интимным видео

Теперь на съемках нового выживалити–шоу «Племя» певица вспомнила ту потерю и призналась, что они с мужем уже знали пол ребенка. «Это была девочка», — сказала Наташа Королева. Она также добавила, что не теряет надежды стать матерью еще раз: «Инстинкты во мне еще не угасли».

Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в 2003 году, уже после рождения сына Архипа. Все эти годы поклонникам казалось, что они идеальная пара. Но иллюзия рухнула несколько месяцев назад, когда стало известно об изменах Тарзана с актрисой из второсортных программ. Сначала артист оригинального жанра отрицал факт связи. Но потом «под тяжестью улик» сознался в неверности.

«Да, я изменил жене. Но только бог может меня судить. Я признался, и мне стало легче. Но вы даже пальца моей жены не стоите!», — обратился Сергей к сплетникам.

Наталья Королева поверила в его раскаяние и сохранила семью.