«Была девочка»: Наташа Королева — о подробностях выкидыша после скандала с интимным видео
Фото: Starface
Наташа Королева переживает непростые времена в личной жизни. Все еще на слуху скандал, связанный с именем ее мужа Сергея Глушко, который признался в измене. Но Наталья его простила, сообщив, что не собирается разводиться. К тому же 47-летняя певица не скрывает, что хочет еще раз стать матерью.
Раньше она рассказывала, что она и Сергей долго пытались завести второго ребенка. Тогда, в интервью Вячеславу Манучарову она призналась, что была беременна. Но выносить малыша она не успела. В 2015 году разгорелся скандал с интимным видео супругов, слитым в Сеть. И из-за нервного потрясения Королева потеряла нерожденного ребенка на большом сроке беременности.
Фото: Кадр программы
Теперь на съемках нового выживалити–шоу «Племя» певица вспомнила ту потерю и призналась, что они с мужем уже знали пол ребенка. «Это была девочка», — сказала Наташа Королева. Она также добавила, что не теряет надежды стать матерью еще раз: «Инстинкты во мне еще не угасли».
Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в 2003 году, уже после рождения сына Архипа. Все эти годы поклонникам казалось, что они идеальная пара. Но иллюзия рухнула несколько месяцев назад, когда стало известно об изменах Тарзана с актрисой из второсортных программ. Сначала артист оригинального жанра отрицал факт связи. Но потом «под тяжестью улик» сознался в неверности.
«Да, я изменил жене. Но только бог может меня судить. Я признался, и мне стало легче. Но вы даже пальца моей жены не стоите!», — обратился Сергей к сплетникам.
Наталья Королева поверила в его раскаяние и сохранила семью.
Фото видео: Instagram Наташи Королевой, Starface
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