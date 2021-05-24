Был скромным молодым человеком: Ревва рассказал о личной жизни

Образ Александра Реввы – это идеал мужественности, брутальности и мужской сексуальности. Именно так и должен выглядеть настоящий бабник.

Однако в случае с Реввой все совсем не так – он счастлив в браке со своей женой уже 13 лет. Кроме того, как он рассказал «Собеседнику», что в юности был очень скромным молодым человеком. Даже первый секс у него был в 20 лет, хотя он и врал друзьям, что случилось это уже давно.

«Все удивляются этому факту, а это правда! Но всем своим друзьям конечно же я еще за несколько лет до потери девственности говорил, что со мной это уже произошло лет пять назад. Ведь мы всегда в таких вопросах что-то прибавляем или убавляем», – говорит он.

Об этом он совсем не жалеет – наоборот, считает, что для этого также необходимо повзрослеть.

Нет ничего плохого в том, что у меня все случилось достаточно поздно. Более того, я всем советую сексуально не разбрасываться и не начинать жить половой жизнью с самого раннего возраста. Это как с алкоголем. Не зря же его запрещают употреблять до 21 года. Так же и в вопросе секса – надо подождать, сформироваться и повзрослеть».