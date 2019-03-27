«Женщина — не стряпуха»: Алина Кабаева рассказала о видении идеальной семьи

35-летняя Алина Кабаева является одной из самых популярных спортсменок России по художественной гимнастике. Несмотря на то, что она завершила карьеру еще в 2007 году, став двукратной чемпионкой мира в своем направлении, спорт по сей день остается важной частью ее жизни.

«Конечно, жизнь больше, чем спорт, сейчас у меня много других обязанностей и сфер деятельности, но художественная гимнастика и все, что с ней связано, продолжает сохранять за собой, скажем так, неформальный приоритет», — призналась Кабаева в интервью журналу «Аэроэкспресс».

Несмотря на это, главным счастьем для девушки она считает создание собственной семьи. Не только здоровье, благополучие и радость должны присутствовать в жизнях представительниц прекрасного пола, но и любовь, которая может стать крепостью и защитой от всех невзгод.