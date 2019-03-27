«Женщина — не стряпуха»: Алина Кабаева рассказала о видении идеальной семьи

35-летняя Алина Кабаева является одной из самых популярных спортсменок России по художественной гимнастике. Несмотря на то, что она завершила карьеру еще в 2007 году, став двукратной чемпионкой мира в своем направлении, спорт по сей день остается важной частью ее жизни.
«Конечно, жизнь больше, чем спорт, сейчас у меня много других обязанностей и сфер деятельности, но художественная гимнастика и все, что с ней связано, продолжает сохранять за собой, скажем так, неформальный приоритет», — призналась Кабаева в интервью журналу «Аэроэкспресс».
Несмотря на это, главным счастьем для девушки она считает создание собственной семьи. Не только здоровье, благополучие и радость должны присутствовать в жизнях представительниц прекрасного пола, но и любовь, которая может стать крепостью и защитой от всех невзгод.
«Мне хочется пожелать, чтобы каждая женщина имела свою семью! Какими бы мы ни были успешными или какие бы ни переживали трудности во внешней жизни, семья — это наш дом, наша крепость, наш спасательный круг во всех обстоятельствах. Это корабль, на котором женщина — не стряпуха (или по-морскому кок), она по определению, как минимум, штурман, а может быть, и капитан. Каждой российской семье и каждому семейному кораблю желаю удачного, счастливого плавания, семь футов под килем», — пожелала Кабаева.
Она считает, что бывших спортсменов не бывает, потому продолжает активно развиваться в выбранном направлении, но уже в качестве наставника. С 2009 года она проводит детский фестиваль «Алина», который был создан с целью популяризации этого художественной гимнастики среди детей и молодежи. Негосударственный фонд Алины Кабаевой помогает детям и их семьям с проездом, проживанием и пошивом костюмов.
Как уточняет сама гимнастка, билеты на фестиваль также являются бесплатными, а приглашения на выступления получают многие дети, в том числе из малообеспеченных семей, детских домов, интернатов и онкоцентров.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: East News
Видео: YouTube / ELLO, Телеканал ОНТ