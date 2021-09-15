passion.ru
2 мин.

Актриса Ольга Богданова рассказала об увольнении Олегом Табаковым: «Он был очень жесток»

Народная артистка в новом интервью Борису Корчевникову призналась, каким запомнила сотрудничество с Олегом Павловичем как художественным руководителем. И вспомнила, как многие из ее окружения успокаивали тем, что он еще узнает, от какой актрисы отказался, и со временем поймет, как ошибся в решении об увольнении артистки. Но этого так и не случилось — отношения между Богдановой и Табаковым оставались напряженными до самой его смерти.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ольга Богданова рассказала об увольнении Табаковым

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Неприятный разговор с руководителем «Современника» случился у Ольги в тот момент, когда карьера только начала складываться. Леонид Гайдай заметил молодую артистку и пригласил сниматься в свой фильм «12 стульев», пусть и в эпизодической роли. А вот с театральным коллективом найти общий язык не получилось. Ольга уверена, причина совершенно не в отсутствии таланта, а в тайном романе ее мужа Валерия Чемоданова с влиятельной женщиной — замруководителя театра.

Богданова как сейчас помнит разговор в кабинете Олега Павловича Табакова: Он сказал, что они ошиблись. Ну, так сказать, подводил меня к тому, что я должна уйти. Олег Павлович был очень по отношению ко мне холоден, жесток», — вспомнила актриса в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Признания своего таланта она не получила и со временем. Олег Павлович так и остался равнодушен к ее творческим достижениям. Актриса с сожалением вспомнила, что так и не вошла в ряд любимчиков великого деятеля: «Я вот запомнила его очень жестоким. Так было в моей жизни», — сказала артистка.

В последний раз Ольга увидела Табакова, когда тот уже серьезно болел и давал один из последних спектаклей в своей жизни: «Я увидела его немощным и больным. Я поняла, что никаких счетов к нему быть не может», — заключила Богданова.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press