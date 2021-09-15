Актриса Ольга Богданова рассказала об увольнении Олегом Табаковым: «Он был очень жесток»
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Неприятный разговор с руководителем «Современника» случился у Ольги в тот момент, когда карьера только начала складываться. Леонид Гайдай заметил молодую артистку и пригласил сниматься в свой фильм «12 стульев», пусть и в эпизодической роли. А вот с театральным коллективом найти общий язык не получилось. Ольга уверена, причина совершенно не в отсутствии таланта, а в тайном романе ее мужа Валерия Чемоданова с влиятельной женщиной — замруководителя театра.
Богданова как сейчас помнит разговор в кабинете Олега Павловича Табакова: Он сказал, что они ошиблись. Ну, так сказать, подводил меня к тому, что я должна уйти. Олег Павлович был очень по отношению ко мне холоден, жесток», — вспомнила актриса в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Признания своего таланта она не получила и со временем. Олег Павлович так и остался равнодушен к ее творческим достижениям. Актриса с сожалением вспомнила, что так и не вошла в ряд любимчиков великого деятеля: «Я вот запомнила его очень жестоким. Так было в моей жизни», — сказала артистка.
В последний раз Ольга увидела Табакова, когда тот уже серьезно болел и давал один из последних спектаклей в своей жизни: «Я увидела его немощным и больным. Я поняла, что никаких счетов к нему быть не может», — заключила Богданова.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press