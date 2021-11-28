Бузова вспомнила, как осталась на улице после предательства Тарасова
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86/Instagram
Ольга Бузова — одна из самых известных личностей российского шоу-бизнеса, которая сейчас находится на пике своей карьеры. Но успех пришел к Ольге далеко не сразу. Несмотря на участие в телепроекте «Дом-2» на протяжении 17 лет, триумф Бузовой случился после скандального развода с Дмитрием Тарасовым в 2016 году.
Спортсмен оставил возлюбленную ради другой женщины, а также попросил ее съехать из квартиры и даже забрал автомобиль. «Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…» Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год, — призналась Ольга в интервью писателю Александру Цыпкину для MarieClaire, — Он и машину забрал. Ну, благо, я работала»
Бузова вспоминает, что тот октябрь 2016 стал переломным моментом в ее жизни и многому научил. В то время 30-летняя артистка не имела собственного жилья и много работала, чтобы купить квартиру маме. Ольга не предполагала, что в один день любящий супруг выставит ее на улицу и никогда не откладывала деньги на такой случай.
«Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов, и очень этим горжусь. Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег», — добавила певица.
Первые большие деньги Бузова начала зарабатывать именно после развода. На волне хайпа после предательства мужа Ольга выпустила свой первый альбом, который имел большой успех. С того момента карьера Бузовой, как певицы, быстро пошла в гору. «Серьезные доходы начались в 2017 году», — отметила ведущая.
Александр спросил, предлагали ли Ольге работу за крупные деньги, от которой ей пришлось отказываться. «Отказываешься от каких-то выгодных предложений, если они тебе не нравятся? И я сейчас не про секс за деньги».
«Да мне никто никогда не предлагал секс за деньги! Обидно даже, что со мной не так? Все только и говорят, как им предлагают, а они отказываются. Я тоже хотела бы так гордо отказаться, но не судьба», — иронизирует Бузова.
Ольга также отметила, что все ее отношения с мужчинами не были мимолетными, а партнеров можно посчитать по пальцам. Певица не приемлет отношений на одну ночь, а первая любовь и потеря девственности у нее произошли уже в университете в возрасте 17 лет. «Если ты про что-то серьезное, то нет, уже в универе, в 17 лет».
«Я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он походя как-то со мной что-то там имел. О том, что со мной что-то общее имел, может сказать только мой бывший, мои бывшие. А их все знают, их по пальцам посчитать», — добавила Бузова.
Фото и видео: Instagram