Бузова вспомнила, как осталась на улице после предательства Тарасова

Бузова вспоминает, что тот октябрь 2016 стал переломным моментом в ее жизни и многому научил. В то время 30-летняя артистка не имела собственного жилья и много работала, чтобы купить квартиру маме. Ольга не предполагала, что в один день любящий супруг выставит ее на улицу и никогда не откладывала деньги на такой случай.

«Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов, и очень этим горжусь. Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег», — добавила певица.

Первые большие деньги Бузова начала зарабатывать именно после развода. На волне хайпа после предательства мужа Ольга выпустила свой первый альбом, который имел большой успех. С того момента карьера Бузовой, как певицы, быстро пошла в гору. «Серьезные доходы начались в 2017 году», — отметила ведущая.

Александр спросил, предлагали ли Ольге работу за крупные деньги, от которой ей пришлось отказываться. «Отказываешься от каких-то выгодных предложений, если они тебе не нравятся? И я сейчас не про секс за деньги».

«Да мне никто никогда не предлагал секс за деньги! Обидно даже, что со мной не так? Все только и говорят, как им предлагают, а они отказываются. Я тоже хотела бы так гордо отказаться, но не судьба», — иронизирует Бузова.