Бузова в ярко-красном наряде, Буланова в золотом платье и другие звезды на премии «Золотой хит»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первая Национальная Премия «Золотой хит» прошла в уникальной тематике «Золотого века» при поддержке телеканала Music Box Gold. Богемный антураж мероприятия собрал под одной крышей известных исполнителей российской и зарубежной эстрады, а поддержали тему мероприятия популярные ведущие, деятели культуры и политики.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Со сцены Дома Торжеств «Государь» прозвучали лучшие песни российских и зарубежных исполнителей всех поколений: только самые нашумевшие хиты, профессиональные танцевальные коллективы, невероятные декорации и качественный звук. Для гостей Национальной Премии «Золотой хит» выступили Николай Басков, Лолита, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Zivert, Макsим, Зара, Жасмин, Валерий Меладзе, Любовь Успенская и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ведущими церемонии стали Николай Басков и Лолита Милявская, которая появилась перед публикой в смелом прозрачном наряде.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!