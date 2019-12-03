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Бузова в ярко-красном наряде, Буланова в золотом платье и другие звезды на премии «Золотой хит»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском Доме торжеств «Государь» состоялась первая Национальная Премия «Золотой хит», которую посетили многие звезды шоу-бизнеса.

Первая Национальная Премия «Золотой хит» прошла в уникальной тематике «Золотого века» при поддержке телеканала Music Box Gold. Богемный антураж мероприятия собрал под одной крышей известных исполнителей российской и зарубежной эстрады, а поддержали тему мероприятия популярные ведущие, деятели культуры и политики.

Татьяна Буланова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Со сцены Дома Торжеств «Государь» прозвучали лучшие песни российских и зарубежных исполнителей всех поколений: только самые нашумевшие хиты, профессиональные танцевальные коллективы, невероятные декорации и качественный звук. Для гостей Национальной Премии «Золотой хит» выступили Николай Басков, Лолита, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Zivert, Макsим, Зара, Жасмин, Валерий Меладзе, Любовь Успенская и многие другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ведущими церемонии стали Николай Басков и Лолита Милявская, которая появилась перед публикой в смелом прозрачном наряде.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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