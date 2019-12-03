Бузова в ярко-красном наряде, Буланова в золотом платье и другие звезды на премии «Золотой хит»

Со сцены Дома Торжеств «Государь» прозвучали лучшие песни российских и зарубежных исполнителей всех поколений: только самые нашумевшие хиты, профессиональные танцевальные коллективы, невероятные декорации и качественный звук. Для гостей Национальной Премии «Золотой хит» выступили Николай Басков, Лолита, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Zivert, Макsим, Зара, Жасмин, Валерий Меладзе, Любовь Успенская и многие другие.