Бузова в строгом костюме, элегантная Муцениеце и другие звезды на Cosmopolitan Man Awards
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
На награждение мужчин в разных сферах деятельности, музыке, кино, моде, искусстве, телевидении, бизнесе, пришли многие звезды. Одними из первых появились гимнастка Ляйсан Утяшева с супругом, юмористом Павом Волей, недавно ставший отцом режиссер Федор Бондарчук, певцы Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, Даня Милохин, актриса Дарья Повереннова, телеведущая Ида Галич, блогер Айза Долматова и другие.
Мероприятие вели Ольга Бузова и Агата Муцениеце. Звезда картины «Тобол», бывшая возлюбленная актера Павла Прилучного, появилась на вечере в черном платье длины миди, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Пышный подол наряда был декорирован сеткой и стразами. Девушка дополнила образ укладкой в стиле ретро, туфлями и макияжем с акцентом на глаза. Как уточнила в одном из интервью Муцениеце, она ежедневно бегает по утрам, по изящному силуэту звезды это было заметно.
35-летняя Ольга Бузова на мероприятии кокетничала с певцом Сергеем Лазаревым. Звезда реалити-шоу «Дом-2» предпочла черный брючный костюм и белую рубашку. Она разбавила строгий образ яркими клатчем и туфлями. Бузова собрала волосы в хвост и надела серьги с браслетами.
42-летний Павел Воля и 35-летняя Ляйсан Утяшева были одной из ярких пар вечера. Гимнастка надела черное длинное платье с открытой спиной и без бра. Она нанесла умеренный мейкап и уложила волосы у стилистов. Дополнила образ Ляйсан небольшими серьгами, тонким колье и тренчем.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Даня Милохин предпочел для вечера пиджак цвета фуксии, Ани Лорак надела топ с объемными плечами и кожаные легинсы. Сергей Лазарев отдал предпочтение классике и появился в темном костюме поверх белой рубашки.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Светлана Лобода сверкнула потрясающим платьем длины макси, которое имело необычный вырез в области талии. Свой вечерний образ она подчеркнула массивным колье.
Фото и видео: Instagram/@liasanutiasheva, Светлана Наконечная/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!