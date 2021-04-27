Бузова в строгом костюме, элегантная Муцениеце и другие звезды на Cosmopolitan Man Awards

Мероприятие вели Ольга Бузова и Агата Муцениеце. Звезда картины «Тобол», бывшая возлюбленная актера Павла Прилучного, появилась на вечере в черном платье длины миди, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Пышный подол наряда был декорирован сеткой и стразами. Девушка дополнила образ укладкой в стиле ретро, туфлями и макияжем с акцентом на глаза. Как уточнила в одном из интервью Муцениеце, она ежедневно бегает по утрам, по изящному силуэту звезды это было заметно.