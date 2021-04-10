Бузова — в платье невесты и Брежнева — в брючном костюме: звезды на премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Своим появлением впечатлила зрителей ведущая и певица Ольга Бузова. 35-летняя звезда выбрала белое шифоновое платье с многослойной юбкой. Ольга дополнила образ зелеными полупрозрачными перчатками туфлями на шпильке в тон. В таком гармоничном и стильном образе вполне можно пойти и под венец.
Прическу Ольга выбрала тоже в «свадебном стиле» — крупную косу с выбивающимися прядями у лица.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Любительница минимализма и лаконичного стиля Вера Брежнева появилась на дорожке мероприятия в Брючном костюме с черными брюками прямого кроя, бежевом пиджаке и кроп-топе.
Певица победила в номинации «Модный Бьюти-старт».
На премии выступила выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева. Артистка выбрала для выхода костюм с разрезами на брюках в зеленом оттенке, черные ботильоны с актуальным острым мысом и сумку в тон.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru