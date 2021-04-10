passion.ru
1 мин.

Бузова — в платье невесты и Брежнева — в брючном костюме: звезды на премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021

Главная ежегодная премия в области красоты Cosmopolitan Beauty Awards 2021 собрала звезд шоу-бизнеса и известных гостей, которые позировали фотографам в ярких вечерних образах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Ольга Бузова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Своим появлением впечатлила зрителей ведущая и певица Ольга Бузова. 35-летняя звезда выбрала белое шифоновое платье с многослойной юбкой. Ольга дополнила образ зелеными полупрозрачными перчатками туфлями на шпильке в тон. В таком гармоничном и стильном образе вполне можно пойти и под венец.

Прическу Ольга выбрала тоже в «свадебном стиле» — крупную косу с выбивающимися прядями у лица.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Любительница минимализма и лаконичного стиля Вера Брежнева появилась на дорожке мероприятия в Брючном костюме с черными брюками прямого кроя, бежевом пиджаке и кроп-топе.

Певица победила в номинации «Модный Бьюти-старт».

Вера Брежнева на Cosmopolitan Beauty Awards 2021

На премии выступила выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева. Артистка выбрала для выхода костюм с разрезами на брюках в зеленом оттенке, черные ботильоны с актуальным острым мысом и сумку в тон.

Юля Савичева

Юля Савичева

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru