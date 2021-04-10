Бузова — в платье невесты и Брежнева — в брючном костюме: звезды на премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021

Своим появлением впечатлила зрителей ведущая и певица Ольга Бузова. 35-летняя звезда выбрала белое шифоновое платье с многослойной юбкой. Ольга дополнила образ зелеными полупрозрачными перчатками туфлями на шпильке в тон. В таком гармоничном и стильном образе вполне можно пойти и под венец.

Прическу Ольга выбрала тоже в «свадебном стиле» — крупную косу с выбивающимися прядями у лица.