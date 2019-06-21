Бузова в дерзком боди, Серябкина в мини и другие звезды на церемонии «Выпускник-2019»

Перед выпускниками из столицы и регионов России выступили Ольга Бузова, Анна Седокова, Жасмин, Ольга Серябкина и многие другие звезды. Самой эффектной и неоднозначной знаменитостью на шоу стала Ольга Бузова, появившаяся на мероприятии для вчерашних школьников в довольно смелом наряде.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Мчу дальше поздравлять вас и петь для вас, мои хорошие. Какие вы все красивые и счастливые. Впереди вас ждет увлекательная жизнь. Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из вас все получится», — написала певица в Instagram незадолго до своего выступления.
После концерта торжественный вечер продолжился на Красной площади. А затем для выпускников устроили самую большую дискотеку в Гостином дворе.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!