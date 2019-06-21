Бузова в дерзком боди, Серябкина в мини и другие звезды на церемонии «Выпускник-2019»

«Мчу дальше поздравлять вас и петь для вас, мои хорошие. Какие вы все красивые и счастливые. Впереди вас ждет увлекательная жизнь. Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из вас все получится», — написала певица в Instagram незадолго до своего выступления.

После концерта торжественный вечер продолжился на Красной площади. А затем для выпускников устроили самую большую дискотеку в Гостином дворе.