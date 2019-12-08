Бузова устроила двойное свидание на поле для гольфа, а Тимур Батрутдинов — проверку на инстинкты своим девушкам

Совсем скоро зрители канала ТНТ узнают имена победителей романтического реалити-шоу «План Б», а пока они наблюдают за развитием событий.

В очередном выпуске для претендентов на свое сердце Ольга Бузова устроила двойное свидание на поле для гольфа. В игре победил Валерий Попович, а после он же очаровал Ольгу тем, что достал в Москве и переправил на остров солнцезащитные очки — такие же, какие украла у нее обезьянка и сломала на ее глазах. Роман Гриценко же показал характер: он был недоволен своим проигрышем, а также тем, что певица предложила теперь всегда ходить на свидания всем вместе. В довольно жестком разговоре с той, на чье сердце он претендует, бывший участник «Дома-2» через слово сыпал нецензурной бранью — как отреагировала на это Ольга, мы узнаем в следующей серии, когда она сделает выбор.

Тимур Батрутдинов устроил своим девушкам проверку на наличие материнского инстинкта — привез всех в приют, пытаясь по их поведению понять отношение к детям. Колье-иммунитет получила Елизавета Аниховская. Позже, отправившись на морскую прогулку с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой, мужчина признался: он готов к созданию семьи, но прежде хотел бы потренироваться — «завести кота, а желательно кошку», и проверить, сможет ли он долго сосуществовать с кем-то в одном пространстве. В словах и действиях Тимура Олеся усмотрела благосклонность к Маргарите (ее он ранее называл «кошкой») и сильно обиделась, заявив, что задумалась даже об уходе с проекта.

А за кого болеете вы?

Следите за новыми выпуска реалити-шоу «План Б» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.