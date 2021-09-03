Бузова призвала женщин не спать с женатыми: «Это мой выбор, но я хочу его навязать всем»

Ольгу Бузову буквально вывел из себя гость ее шоу «Бузова шоу» на «Яндекс.Музыке». Мужчина открыто рассказал о том, что ему нужно много женщин. При этом у него есть законная жена, которой он постоянно изменяет.

Ольга, которой и самой пришлось пережить измены со стороны своих мужчин, не смогла пройти мимо этого.

Она резко осудила женщин, которые вообще ложатся спать с мужчинами, которые не свободны. Также она вспомнила и своих возлюбленных, передав им привет.

«Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?», — заявила Бузова, намекнув на нелегальный роман с Костенко еще в период их отношений.