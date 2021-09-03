Бузова призвала женщин не спать с женатыми: «Это мой выбор, но я хочу его навязать всем»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ольгу Бузову буквально вывел из себя гость ее шоу «Бузова шоу» на «Яндекс.Музыке». Мужчина открыто рассказал о том, что ему нужно много женщин. При этом у него есть законная жена, которой он постоянно изменяет.
Ольга, которой и самой пришлось пережить измены со стороны своих мужчин, не смогла пройти мимо этого.
Она резко осудила женщин, которые вообще ложатся спать с мужчинами, которые не свободны. Также она вспомнила и своих возлюбленных, передав им привет.
«Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?», — заявила Бузова, намекнув на нелегальный роман с Костенко еще в период их отношений.
После этого она вспомнила и свой скандальный разрыв с Давидом Манукяном, который, по словам девушки, изменял ей, да еще и поднимал на нее руку.
«Я была верна каждую секунду каждому своему мужчине. Я никогда не изменяла и не буду. Хочу, чтобы это услышал мой будущий мужчина. Знал и был уверен, что я буду ему верна. Это мой выбор, но я хочу его навязать всем!», — заявила Бузова.
Фото: Global Look press
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