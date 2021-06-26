Бузова показала новые серьги стоимостью 2 миллиона рублей

35-летняя ведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в своем Инстаграме новыми бриллиантовыми серьгами, и добавила, что все самые лучшие подарки ей делали подруги или она сама.

Ольга опубликовала видео, на котором рассказала, что приобрела себе бриллиантовые серьги ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. По сообщениям издания Teleprogramma.pro стоимость такого украшения может достигать двух миллионов рублей.