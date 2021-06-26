Бузова показала новые серьги стоимостью 2 миллиона рублей
35-летняя ведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в своем Инстаграме новыми бриллиантовыми серьгами, и добавила, что все самые лучшие подарки ей делали подруги или она сама.
Ольга опубликовала видео, на котором рассказала, что приобрела себе бриллиантовые серьги ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. По сообщениям издания Teleprogramma.pro стоимость такого украшения может достигать двух миллионов рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86/Instagram
Ольга не скрывала радость от покупки. «Девочки такие девочки», – отметила певица.
«А еще самые лучшие подарки делают мои подруги и я сама себе. Взяла себе таки Van Cleef с бриллиантами. Просто нереальные. Вы только посмотрите, как они блестят на солнышке. Какие они аккуратные, элегантные», – рассказала Ольга.
Бузова хотела надеть новое украшение сразу после покупки, но решила, что они не очень подойдут к ее образу. Ведущая была одета в джинсовые шорты, шляпу и кроп-топ.
Фото и видео: @buzova86/Instagram
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