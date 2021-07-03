Бузова ответила на оскорбления Михалкова: «Могли бы взять телефон и позвонить!»
Недавно Ольга Бузова дебютировала на сцене главного театра страны в спектакле «Чудесный грузин». Игра певицы и ведущей вызвала большой общественный резонанс. Причастные к кино и театральной индустрии не стеснялись в выражениях, и подвергали сомнениям актерские навыки звезды.
Бузова не стала молчать и решила публично ответить одному из них – Никите Михалкову.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
«Мною уважаемый мэтр кино, обладатель премии «Оскар» позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти!» – сказала Ольга.
«Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если вы хотели мне что-то сказать и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить! Вам-то точно не нужен этот дешевый хайп, который вы устроили, отвечая на вопросы журналистов!» – продолжила певица.
Осенью спектакли с участием бывшей участницы и ведущей «Дома-2» продолжатся. В связи с этим Ольга пригласила Никиту Сергеевича посмотреть постановку лично и уже после этого делать выводы: «С огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу. Не публично, а в своей гримерной».
Напомним, что российский режиссер Никита Михалков высказался о том, что карьера Ольги в театре может быть только на месте билетерши.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram