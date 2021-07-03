Бузова ответила на оскорбления Михалкова: «Могли бы взять телефон и позвонить!»

«Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если вы хотели мне что-то сказать и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить! Вам-то точно не нужен этот дешевый хайп, который вы устроили, отвечая на вопросы журналистов!» – продолжила певица.

Осенью спектакли с участием бывшей участницы и ведущей «Дома-2» продолжатся. В связи с этим Ольга пригласила Никиту Сергеевича посмотреть постановку лично и уже после этого делать выводы: «С огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу. Не публично, а в своей гримерной».

Напомним, что российский режиссер Никита Михалков высказался о том, что карьера Ольги в театре может быть только на месте билетерши.