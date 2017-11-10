Ольге Бузовой не рекомендовали плакать из-за «уколов красоты».

Жесткий график, бессонные ночи и прочие «минусы» богемного образа жизни никому не прибавляют красоты. Однако, несмотря на все это, Ольге Бузовой удается почти всегда выглядеть свежо, будто после отпуска.

Фанаты давно судачат об «уколах красоты», к которым артистка прибегает, по их мнению, слишком часто: порой ее лицо выглядит неестественным, похожим на маску. Во время недавнего концерта они нашли доказательства своим предположениям.

Расчувствовавшись, Оля всплакнула во время выступления, после чего ее лицо, как уверяют очевидцы, покрылось ямочками. Этот эффект объяснил пластический хирург Гайк Бабаян.

«Ольга явно посетила косметолога за несколько дней до шоу. Судя по всему, для профилактики было принято решение сделать несколько инъекций вокруг глаз, подправить скулы и губы. Совсем чуть-чуть. И все было бы идеально. Перемены сказались бы самым лучшим образом, не реши Ольга по традиции всплакнуть во время концерта. Девушка она впечатлительная. И тут эмоциональность Бузовой сыграла с ней злую шутку. Ведь после инъекций в течение некоторого времени на лице держатся отеки, и слезы моментально выявляют это обстоятельство. А страдание искажает лицо», — цитирует Гайка «КП».

«На будущее я советую Ольге прибегать к услугам специалистов моего профиля за месяц-полтора до начала ответственных мероприятий. За это время сойдут все отеки, и можно будет рыдать сколько угодно», — заключил он.