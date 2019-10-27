Бузова и Батрутдинов узнали тайны из прошлого потенциальных вторых половинок

Первое свидание в рамках проекта Тимур решил устроить Олесе Романо. Практически с самолета девушка отправилась на встречу с комиком. Как признался Батрутдинов, в момент этого свидания Олеся понравилась ему намного больше, чем при первой встрече. Шоумен устроил для потенциальной навесты романтический завтрак, во время которого узнал, что Олеся встречалась с Расселом Кроу. После завтрака пара отправились летать на парапланах.

В свою очередь, Ольга устроила непростое испытание для мужчин — она приняла решение проверить телефоны участников — посмотреть переписки, фотографии. Участники имели возможность отказаться, но тогда бы они не смогли бороться за свидание с поющей телеведущей. «Я не сторонник таких проверок, отношения должны основываться на доверии. Доверяй, но проверяй», — подчеркнула телеведущая.

В истории браузеров в телефонах двоих молодых людей Ольга нашла ссылки на сайты с контентом с рейтингом 18+. Смартфон Виталия Лукашина немало удивил Бузову. Выяснилось, что молодой человек ранее состоял в отношениях с Маргаритой Гавриловой, которая также участвует в этом шоу. При этом, выбор Ольги оказался весьма неожиданным - телеведущая отметила, что первое свидание хочет провести либо с Сергеем, либо с Виталием, потому что к ним у нее есть большое количество вопросов. Право на первое свидание получил Виталий Лукашин, поскольку Сергей Коробков отказался участвовать в испытании.

Первое свидание Ольги прошло в SPA. Телеведущая призналась, что ей было некомфортно находиться на процедурах с малознакомым мужчиной. Виталий признался, что не ожидал, что его бывшая девушка окажется на проекте, хотя Бузова, в свою очередь, почувствовала в этой истории подвох.

По результатам церемонии проект покинули Виталий Лукашин и Олеся Драммонд.

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