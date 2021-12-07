Буланова прокомментировала слова Бузовой о том, что «она ей под стать»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сутью телепередачи является исполнение музыкальной композиции двумя участниками, один из которых до самого конца скрывается за стеклянной стеной. В одном из выпусков приняла участие певица Татьяна Буланова, где ее «тайным напарником» стала Ольга Бузова — они исполняли песню Аллы Пугачевой «Сильная женщина».
После завершения выступления исполнительница хита «Мало половин» взяла слово и сказала о том, что во время подготовки к передаче «ждала исполнителя себе под стать».
Слова Ольги сильно разозлили зрителей. «Бузякина сравнивает себя с Татьяной Булановой», — написал один из комментаторов под выпуском шоу на YouTube.
Однако, самой Булановой высказывание оскорбительным не показалось. «Мне кажется, что ее не так поняли. Ольга имела ввиду, что мы обе женщины с непростой судьбой и я как личность ей под стать», — объяснила она слова экс-ведущей «Дома 2» во время интервью с журналом «Караван».
Как заявили Ольга и Татьяна во время телепередачи — на их женскую долю выпала масса препятствий, связанных с бывшими возлюбленными и они, по праву, обе могут считать себя поистине сильными женщинами.
Фото: Instagram, Global Look press