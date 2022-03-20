Буланова закрыла вторую ипотеку: певица обеспечила жильем обоих сыновей

Исполнительница хита «Ясный мой свет» брала кредит, чтобы подарить квартиру 15-летнему сыну Никите. Таким же образом артистка уже приобрела недвижимость старшему наследнику Александру еще четыре года назад.

Теперь сыновья певицы могут спокойно строить свою личную жизнь, не задумываясь о лишних тратах на аренду жилья или ипотеки.

Сама певица не раз признавалась, что является абсолютной транжирой и не обладает финансовой грамотностью. Звезда с легкостью может потратить круглую сумму на различные покупки, не задумываясь о завтрашнем дне. «Деньги ко мне приходят и уходят. Никаких сбережений у меня нет, да и вообще в денежных вопросах я веду себя очень неграмотно. Расход у меня всегда превышает доход», — поделилась Буланова.

Фото: Instagram, Global Look Press