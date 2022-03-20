Буланова закрыла вторую ипотеку: певица обеспечила жильем обоих сыновей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buslya/Instagram
Татьяна Буланова признается, что совершенно не умеет копить деньги и предпочитает их вкладывать в недвижимость. Ведь от нее всегда можно получать пассивный доход.
«Я не умею копить деньги. У меня была ипотека. Я ее закрыла. Квартира — это хорошее вложение средств. Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье. В конце концов, ты можешь ее потом сдавать и получать за это деньги», — поделилась певица.
Исполнительница хита «Ясный мой свет» брала кредит, чтобы подарить квартиру 15-летнему сыну Никите. Таким же образом артистка уже приобрела недвижимость старшему наследнику Александру еще четыре года назад.
Теперь сыновья певицы могут спокойно строить свою личную жизнь, не задумываясь о лишних тратах на аренду жилья или ипотеки.
Сама певица не раз признавалась, что является абсолютной транжирой и не обладает финансовой грамотностью. Звезда с легкостью может потратить круглую сумму на различные покупки, не задумываясь о завтрашнем дне. «Деньги ко мне приходят и уходят. Никаких сбережений у меня нет, да и вообще в денежных вопросах я веду себя очень неграмотно. Расход у меня всегда превышает доход», — поделилась Буланова.
Фото: Instagram, Global Look Press