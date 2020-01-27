Буйные кудри, мини и длинные ноги: Анастасия Макеева яркой фотосессией ответила на критику хейтеров
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анастасия Макеева философски относится к тому, что каждая ее фотография или видео подвергается нападкам со стороны недоброжелателей. Но актриса с юмором отвечает «диванным критикам» и даже благодарит их за внимание к своей персоне.
Актриса опубликовала в своем микроблоге кадр из яркой фотосессии, где позировала с буйными кудрями, в красивом мини-платье, подчеркнувшем ее длинные и стройные ноги.
«Мир делится на победителей и живущих по инерции, но жаждущих подать голос. Отчего они там наверху, а я тут где-то? Не обязательно обладать властью и деньгами, чтоб состояться как личность, но знаю точно, что ленивый и бездарный, не стремящийся ввысь никогда не удостоится внимания и даже поучений толпы. Господа, я счастлива, что вы есть, вы как маркер моей внутренней состоятельности и реализованности.
С нетерпением жду нападок диванных критиков, о том, как мы обкололи кошку и заставили ее лазить по стенам!», — написала Анастасия обращение к хейтерам.
«Настя красивая талантливая девушка, завистливым и злобным рот не закроешь, к сожалению...», «Настенька, не надо весь негатив принимать так близко, будь выше этого, ты очень талантливая девушка, умница и красавица», «Образ супер», — поддержали актрису.
Но в то же время Анастасии Макеевой посоветовали быть скромнее и не возводить себя на Олимп. «Почему все девчонки из шоу-биза считают себе победителями? Они не пишут стихи, музыку, поют под фонограмму, в рабстве у продюсера, потому что контракт. В чем они победители? В отличии от простых работяг могут съездить на "сказочноебали" и все», — обратился к актрисе один из подписчиков.
«Потому что ваш кругозор так узок, чтоб причислить меня к шоу-бизнесу. И даже, прежде чем рот открывать не прочитать про человека, что у него два высших образования и красных диплома, что я окончила мастерскую Марка Захарова. А вы, конечно, не в курсе кто это! Что я работаю в театре и пою в мюзиклах под оркестр. А, ну вы же не ходите в театры. Что я была лицом проекта «Чикаго» и работала с бродвейскими продюсерами и с лондонскими и вхожу в книгу рекордов Гиннеса как самая молодая исполнительница роли Донны Шеридан в мире. Что я снялась более чем в 50 кинолентах в главных ролях и выиграла шоу на Первом канале «Три аккорда», где все пели с первой попытки на суд жюри и зрителя и под оркестр. Вы же так ограничены, что думаете, что что-то знаете про этот мир и нас, а все несколько иначе. Поэтому я победитель, а вы безликое существо на моей странице», — ответила Анастасия Макеева.
А вы что думаете по этому поводу: есть ли у Анастасии звездная болезнь?
Фото и видео: Instagram
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