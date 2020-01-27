Буйные кудри, мини и длинные ноги: Анастасия Макеева яркой фотосессией ответила на критику хейтеров

«Потому что ваш кругозор так узок, чтоб причислить меня к шоу-бизнесу. И даже, прежде чем рот открывать не прочитать про человека, что у него два высших образования и красных диплома, что я окончила мастерскую Марка Захарова. А вы, конечно, не в курсе кто это! Что я работаю в театре и пою в мюзиклах под оркестр. А, ну вы же не ходите в театры. Что я была лицом проекта «Чикаго» и работала с бродвейскими продюсерами и с лондонскими и вхожу в книгу рекордов Гиннеса как самая молодая исполнительница роли Донны Шеридан в мире. Что я снялась более чем в 50 кинолентах в главных ролях и выиграла шоу на Первом канале «Три аккорда», где все пели с первой попытки на суд жюри и зрителя и под оркестр. Вы же так ограничены, что думаете, что что-то знаете про этот мир и нас, а все несколько иначе. Поэтому я победитель, а вы безликое существо на моей странице», — ответила Анастасия Макеева.

А вы что думаете по этому поводу: есть ли у Анастасии звездная болезнь?