«Будущий рок музыкант!» Наталья Подольская показала домашнее выступление двухлетнего сына Артемия
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Похоже, Артемий Пресняков пойдет по стопам своих знаменитых родственников и тоже станет музыкантом.
Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором ее сын Артемий заявляет, что он на работе, а потом начинает играть на синтезаторах и очень экспрессивно петь. За кадром его подбадривают родители.
Подписчики отметили, что у мальчика музыкальные гены, а его манера исполнения скорее похожа на старшего брата Никиту Преснякова, поющего в рок-группе, а не на папино творчество: «А исполнение в стиле Никиты:)))», «Гены пальцем не раздавишь!», «По-моему на Никиту смахивает стиль исполнения», « Темка. Ты. Супер. Браво. Классныи. Малыш. Пресняков. _4. !», «Рок жив», «Будущий рок музыкант!».
Фото: instagram