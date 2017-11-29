Похоже, Артемий Пресняков пойдет по стопам своих знаменитых родственников и тоже станет музыкантом.

Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором ее сын Артемий заявляет, что он на работе, а потом начинает играть на синтезаторах и очень экспрессивно петь. За кадром его подбадривают родители.