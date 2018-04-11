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Будущие родители Тарасов и Костенко вышли вместе в свет

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
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Беременная Анастасия Костенко сопровождала супруга на светском мероприятии.

На днях в Москве прошла презентация нового телефона, который представляют некоторые из игроков московского ФК «Локомотив», в том числе Дмитрий Тарасов. Спортсмен взял с собой на мероприятие беременную жену Анастасию Костенко.

Для появления на публике будущая мама по своему обыкновению выбрала образ который уже примеряла ранее: она надела женственное мини-платье и кожаную куртку, которые дополнила белыми кедами. Нужно ли говорить, что недоброжелатели пары разнесли их наряды в пух и прах, назвав эти look-и «старомодными» и «деревенскими».

Впрочем, были и те, кто встал на защиту Анастасии и Дмитрия. По мнению последних, Костенко — именно та, рядом с кем Тарасов возмужал и стал выглядеть серьезнее. А вы как считаете?

Фото: Instagram

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