Будущие родители Тарасов и Костенко вышли вместе в свет

На днях в Москве прошла презентация нового телефона, который представляют некоторые из игроков московского ФК «Локомотив», в том числе Дмитрий Тарасов. Спортсмен взял с собой на мероприятие беременную жену Анастасию Костенко.

Для появления на публике будущая мама по своему обыкновению выбрала образ который уже примеряла ранее: она надела женственное мини-платье и кожаную куртку, которые дополнила белыми кедами. Нужно ли говорить, что недоброжелатели пары разнесли их наряды в пух и прах, назвав эти look-и «старомодными» и «деревенскими».