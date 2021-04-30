Будущая невестка Бэкхем заразилась неизвестной болезнью: кто из звезд страдает непонятным недугом

Никола Пельтц, возлюбленная и невеста Бруклина Бэкхема, приходит в себя дома после неизвестного заболевания. Врачам пока не удалось выяснить, что именно с ней произошло.

Семья очень скучает по ней – ей прислали цветы и открытки, которые она опубликовала в своем блоге.

«Дорогая Никола, мы тебя очень любим и скучаем. Поправляйся скорее! Целуем тебя. Виктория, Дэвид, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер», – говорится в записке.

Девушка отлично общается со всеми членами семьи, и особенно дружит с Харпер, сестренкой своего избранника.

Никола не единственная из звезд, которая удивила поклонников своими странными недугами.

Например, с Полиной Гагариной беда произошла прямо на сцене – у нее вылетел сустав, что очень напугало поклонников. Сама певица попросила не переживать – травма старая и хорошо ей знакома.

Еще более странное заболевание – у Алисы Аршавиной. Которое, впрочем, стало для нее поводом появиться на телешоу. У бывшей возлюбленной футболиста провалился нос. Сама Алиса заявляет, что дело в некрозе, однако многие пеняют на неудачную пластику.

Недавно стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Андрея Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку. Его менеджеры, однако, утверждают, что паника надуманная – у Андрея просто проблемы со сном, и он над ними работает.

Другая «звездная» и очень страшная болезнь – опухоль мозга, забирает у нас действительно талантливых артисток. Несколько лет назад от нее скончалась Жанна Фриске, а сейчас страдает Анастасия Заворотнюк. Однако, как говорят ее близкие и на что надеются поклонники, сейчас актрисе стало лучше.

Некоторые недуги особенно досадны, поскольку сказываются на внешности. Не так давно Мария Кожевникова призналась, что поправилась на 7 кг из-за гормонального сбоя, связанного с щитовидной железой.

Ну а самые распространенные у звезд, конечно, проблемы ментального характера. Популярность часто приводит к большой нагрузке не психику, чего выдерживают не все. Певица Билли Айлиш делится, что ей приходится постоянно бороться с биполярным расстройством, а Дина Саева с трудом справляется с депрессией.