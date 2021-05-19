Будущая крестная фея Золушки Билли Портер рассекретил опасный для жизни диагноз

Билли Портер и ранее не был незаметной персоной — эпатажный актер был известен благодаря своим неоднозначным и эффектным выходам в женских нарядах и элегантных шляпках. Он же исполнил одну из главных ролей в новой «Золушке» — роль крестной феи, что вызвало огромные споры.

Сегодня актер рассказал журналистам Hollywood Reporter о своем страшном диагнозе — он ВИЧ-положительный.

«В течение долгого времени об этом знали все, кому следовало — за исключением моей мамы. Я пытался жить и строить карьеру, но не был уверен, что у меня получится, если об этом узнают не те люди. Для них это было бы еще одним поводом для дискриминации. Сейчас я чувствую себя здоровее, чем когда-либо. Больше нет стигмы — давайте покончим с этим. Я жил с чувством стыда долгое время, думаю, оно еще долго будет меня преследовать. Уверен, что теперь этот диагноз — первое, что будут упоминать люди, говоря обо мне. Но мне плевать. Я намного больше, чем этот диагноз. Если вы не хотите работать со мной из-за ВИЧ-статуса, вы просто меня не стоите», — говорит он.