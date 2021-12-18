Будущая чемпионка: 6-летняя дочь Ягудина выиграла золотую медаль по художественной гимнастике

Алексей опубликовал трогательные фото дочери, сделанные сразу после соревнований в своем Instagram, и рассказал подписчикам о радостной новости.

«Ура! Победа! У нашей Мишель Ягудиной золотая медаль», — написал фигурист.

6-летняя Мишель позирует с золотой медалью на шее, держа в руках диплом за первое место. Рядом с будущей чемпионкой собралась целая группа поддержки: папа, наставница и другие участницы соревнований. Ягудин поблагодарил также тренера дочери Милану Хадарцеву: «Спасибо за терпение».

Несколько недель назад Мишель занимала второе место на первых выездных соревнованиях центра гимнастики «Академия Первых», в котором она занимается уже несколько лет.

Напомним, что Мишель является младшей дочерью фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Пара поженилась в 2016 году, но до уже этого много лет жила вместе. Первенец возлюбленных — дочь Елизавета родилась в 2009 году.