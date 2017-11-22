Наталья Шкулева вместе с мужем поздравила журналиста Константина Ремчукова с днем рождения.

16 ноября Андрей Малахов стал папой — его супруга Наталья Шкулева родила мальчика, которого назвали Александром. Спустя пять дней после родов молодая мама составила компанию Андрею на дне рождения главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова.

Именинник опубликовал в своем Instagram фотографию счастливых родителей. Стоит отметить, что молодая мама выглядит потрясающе! Для первого послеродового выхода в свет Наталья выбрала черное объемное платье с кулиской на талии и туфли-лодочки в тон.