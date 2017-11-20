Телеведущая опубликовала серию снимков, сделанных во время отдыха.

Пляжный тренд этого года — огромные надувные единороги и фламинго. Будьте уверены — если у вас есть хотя бы одно фото с таким красавцем, отдых удался. Эвелина Бледанс всегда следит за модными трендами, поэтому вполне неудивительно, что в ее Instagram появились фотографии на надувном коне. 48-летняя актриса, которая может похвастаться идеальной фигурой, устроила целую фотосессию в бассейне. «Будьте на коне! И желательно на летучем! Всем удачи!», — подписала серию откровенных снимков знаменитость.

«Королева 👑, прекрасна во все времена», «Красивая вы такая», «Шикарная», «Эвелина, у Вас шикарная фигура 👍», — подписчики не скупились на комплименты. Но нашлись и те, кто упрекнул актрису в использовании фотошопа: «Фото очень эффектные) но с третьей фотки у Эвелины исчез пупок))) верните его на место».

Напомним, один из последних снимков Эвелины Бледанс в Instagram вызвал бурное обсуждение. Актриса позирует в колготках в обнимку с цветочным горшком.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram