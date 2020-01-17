«Будет жарко»: 88-летняя мать Мэттью МакКонахи собралась на свидание с 91-летним отцом Хью Гранта

Мать Мэттью МакКонахи собралась на свидание с отцом Хью Гранта. Актеры познакомили своих родителей, и те уже на следующей неделе должны встретиться, сообщает Entertainment Tonight.

«Мы думаем, у них может получиться "химия"», — пошутил во время общения с журналистами Мэттью.