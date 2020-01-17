«Будет жарко»: 88-летняя мать Мэттью МакКонахи собралась на свидание с 91-летним отцом Хью Гранта
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Фото: EAST NEWS
Мать Мэттью МакКонахи собралась на свидание с отцом Хью Гранта. Актеры познакомили своих родителей, и те уже на следующей неделе должны встретиться, сообщает Entertainment Tonight.
«Мы думаем, у них может получиться "химия"», — пошутил во время общения с журналистами Мэттью.
«Мы их настроили на встречу. Я уже готов их сосватать. Они оба старше 85 лет», — подхватил Хью Грант.
Мать Хью Гранта умерла от рака в возрасте 65 лет. А отец Мэттью МакКонахи скончался в 63 года. И теперь актеры решили устроить личную жизнь одиноких родителей.
Фото: EAST NEWS
Ранее Мэттью рассказывал, что, когда его карьера начиналась, мама ходила с ним по собеседованиям и разговаривала больше, чем он. «Она не только хотела меня видеть звездой, она сама хотела попасть в кино», — вспоминает МакКонахи. А когда он прославился, она водила экскурсии в их дом и показывала, где у ее сына был первый секс с девушкой.
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru, East News
Видео: Instagram
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