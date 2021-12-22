«Будет тебе жених в этом году!» Гузеева оценила танец Сябитовой, пообещав скорую свадьбу

Всему виной танец, который исполнила Сябитова в эфире программы. Кстати, сделав это лучше невесты Алены. Один из потенциальных женихов предложил участнице небольшое испытание: станцевать танец, с привязанной на поясе коробкой с бубенцами. Своими движениями нужно было высыпать бубенцы из коробки.

Невеста сделала несколько неудачных попыток. И тогда сваха решила проверить испытание на себе! И справилась за очень короткий срок.