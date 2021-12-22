«Будет тебе жених в этом году!» Гузеева оценила танец Сябитовой, пообещав скорую свадьбу
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/syabitova_roza
Всему виной танец, который исполнила Сябитова в эфире программы. Кстати, сделав это лучше невесты Алены. Один из потенциальных женихов предложил участнице небольшое испытание: станцевать танец, с привязанной на поясе коробкой с бубенцами. Своими движениями нужно было высыпать бубенцы из коробки.
Невеста сделала несколько неудачных попыток. И тогда сваха решила проверить испытание на себе! И справилась за очень короткий срок.
Ее зажигательный танец, напоминающий популярное направление тверк, оценила и похвалила Лариса Гузеева.
«Молодец, Роза! Будет тебе жених в этом году! В этом году выйдешь замуж. Растрясла шашлычки. Роза, ты нам сделала подарок, это было очень весело», — подколола коллегу телеведущая.
Напомним, что недавно Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса, намекнув, что если певец не женится в течение полутора лет, то может навсегда остаться холостяком.
Фото: Starface