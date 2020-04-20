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«Будет девочка?» Располневшую Регину Тодоренко заподозрили в беременности

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Фото: Instagram

29-летняя популярная ведущая спровоцировала слухи о том, что она скоро родит супругу, 34-летнему певцу Владу Топалову второго ребенка.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе снимаются в шоу «Маска», в котором российские знаменитости выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы. Члены жюри должны отгадать, кто же перед ними на самом деле. В одном из новых выпусков Тодоренко рассекретила Топалова, поющего в костюме панды.

В этом выпуске Регина была одета в эффектное зеленое мини-платье, подчеркнувшее ее женственные формы. Более того, некоторым поклонникам показалось, что телеведущая располнела, а другим и вовсе, что она беременна.

«Или ТВ увеличивает, или Регина поправилась», «Видно было, что вы в положении», «Будет девочка», «Я вот смотрела и думала, то ли платье неудачно подобрано, то ли они второго ждут», «Я думала мне одной показалось, но вроде как да», «Человек поправился немножко на карантине, успокойтесь», «Скорее всего беременна! Ну, классно!», «Регина, знаю вопрос банальный, но мне показалось что в выпуске у вас был живот ???», «У вас что будет второй ребенок?», «Похоже, второй на подходе», — пишут они в комментариях. Напомним, что у Влада Топалова и Регины Тодоренко подрастает сын Михаил, появившийся на свет 5 декабря 2018 года.

Фото: instagram

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