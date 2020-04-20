«Будет девочка?» Располневшую Регину Тодоренко заподозрили в беременности

«Или ТВ увеличивает, или Регина поправилась», «Видно было, что вы в положении», «Будет девочка», «Я вот смотрела и думала, то ли платье неудачно подобрано, то ли они второго ждут», «Я думала мне одной показалось, но вроде как да», «Человек поправился немножко на карантине, успокойтесь», «Скорее всего беременна! Ну, классно!», «Регина, знаю вопрос банальный, но мне показалось что в выпуске у вас был живот ???», «У вас что будет второй ребенок?», «Похоже, второй на подходе», — пишут они в комментариях. Напомним, что у Влада Топалова и Регины Тодоренко подрастает сын Михаил, появившийся на свет 5 декабря 2018 года.