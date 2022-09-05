Будет бороться до последнего: Джейн Фонда столкнулась с опасным заболеванием

Голливудская актриса Джейн Фонда ошарашила поклонников неожиданной новостью. Оказалось, что врачи диагностировали у обладательницы двух статуэток «Оскар» онкологическое заболевание.

Актриса уточнила, что, в отличие от некоторых людей, у нее есть «медицинская страховка и доступ к лучшим врачам», поэтому и шансы победить болезнь очень высоки. «Мои дорогие друзья, у меня есть кое-что личное, чем я хочу поделиться. У меня диагностировали неходжкинскую лимфому, и я начала курс химиотерапии. Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло», — поделилась переживаниями в своих соцсетях знаменитость.

По словам звезды, ей назначили полугодовой курс химиотерапии, и она довольно сносно справляюсь с лечением. «Рак — учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он преподносит мне. Одна вещь, которую он уже показал мне, — это важность сообщества. В росте и углублении своего сообщества, чтобы мы не были одиноки. И рак вместе с моим возрастом — почти 85 лет — определенно учит важности адаптации к новым реалиям», — подытожила Джейн Фонда.