«Будем, ждите»: Игорь Николаев креативно пригласил в гости Аллу Пугачеву с семьей

«Алла Борисовна, эта песня просто чудесная, в ней столько смысла! Сразу понятно, что такое святая к музыке любовь! Счастья Вам и Николаевым!»,

«Ураааа! Везет же Юрмале)))»,

«мама дорогая, я вижу переписку Игоря Николаева и Аллы Борисовны и даже в ней! Мне еще лет 5 назад такое бы сказали, ни за что бы не поверила. Прям как-будто бы мы все одна компания. ну тогда и я приеду, че»,

«Песня супер! Аж мурашки от голоса Пугачевой, таких больше нет!», - прокомментировали поклонники Николаева и Пугачевой.