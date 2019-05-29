«Будем, ждите»: Игорь Николаев креативно пригласил в гости Аллу Пугачеву с семьей

Игорь Николаев с семьей отдыхает в Юрмале. В Instagram композитор разместил видеоролик, в котором оригинально пригласил Аллу Пугачеву в гости. На видео дочь Николаева – Вероника – бежит по тропинке среди леса. А фоном играет песня Аллы Борисовны «Приезжай хоть на денек».
Пост Игоря Николаева собрал множество комментариев, первый из которых был от самой Примадонны. «Ждите, будем. До встречи», - написала Алла Пугачева. Однако, она не уточнила, когда отправится с семьей в гости к своему старинному другу и автору многих своих песен.
«Алла Борисовна, эта песня просто чудесная, в ней столько смысла! Сразу понятно, что такое святая к музыке любовь! Счастья Вам и Николаевым!»,
«Ураааа! Везет же Юрмале)))»,
«мама дорогая, я вижу переписку Игоря Николаева и Аллы Борисовны и даже в ней! Мне еще лет 5 назад такое бы сказали, ни за что бы не поверила. Прям как-будто бы мы все одна компания. ну тогда и я приеду, че»,
«Песня супер! Аж мурашки от голоса Пугачевой, таких больше нет!», - прокомментировали поклонники Николаева и Пугачевой.
Напомним, Игорь Николаев написал для Аллы Пугачевой такие хиты, как «Сто друзей», «Две звезды» (исполнила с Владимиром Кузьминым), «Алло» (автор слов) и другие.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!