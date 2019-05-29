logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Будем, ждите»: Игорь Николаев креативно пригласил в гости Аллу Пугачеву с семьей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram
Видеоролик он разместил в соцсети.

Игорь Николаев с семьей отдыхает в Юрмале. В Instagram композитор разместил видеоролик, в котором оригинально пригласил Аллу Пугачеву в гости. На видео дочь Николаева – Вероника – бежит по тропинке среди леса. А фоном играет песня Аллы Борисовны «Приезжай хоть на денек».

Пост Игоря Николаева собрал множество комментариев, первый из которых был от самой Примадонны. «Ждите, будем. До встречи», - написала Алла Пугачева. Однако, она не уточнила, когда отправится с семьей в гости к своему старинному другу и автору многих своих песен.

«Алла Борисовна, эта песня просто чудесная, в ней столько смысла! Сразу понятно, что такое святая к музыке любовь! Счастья Вам и Николаевым!»,

«Ураааа! Везет же Юрмале)))»,

«мама дорогая, я вижу переписку Игоря Николаева и Аллы Борисовны и даже в ней! Мне еще лет 5 назад такое бы сказали, ни за что бы не поверила. Прям как-будто бы мы все одна компания. ну тогда и я приеду, че»,

«Песня супер! Аж мурашки от голоса Пугачевой, таких больше нет!», - прокомментировали поклонники Николаева и Пугачевой.

Алла Пугачева - «Сто друзей»

Напомним, Игорь Николаев написал для Аллы Пугачевой такие хиты, как «Сто друзей», «Две звезды» (исполнила с Владимиром Кузьминым), «Алло» (автор слов) и другие.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля
Топ-5 сложных позиций в сексе, которые смогут заменить вам спортивные тренировки
«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике
«Смотреть смешно»: сделавшую пластику Дарью Пынзарь пристыдили за селфи без фотошопа