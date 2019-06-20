«Будь счастлива и радуйся жизни»: Нонна Гришаева трогательно поздравила дочь с 23-летием

Актриса Нонна Гришаева в Instagram поздравила дочь Анастасию с 23-летием, опубликовав новое фото с ней.
«Моя девочка,с Дн»м Рождения)) Будь здорова! Люби и будь любима! Будь счастлива и радуйся жизни)) А я, всегда с тобой))», - написала Нонна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«С Днём Рождения доченьки! Счастья всей семье!», - написала «папина дочка», актриса Елизавета Арзамасова.
«Настенька, Солнышко, с Днем рождения! Мамочка, передай, пожалуйста, своей солнечной девочке от меня счастья, здоровья, успехов, радостей и любви!», - присоединилась к поздравлениям Лена Ленина.
«С днем рождения прекрасную Настеньку! Пусть исполняются все самые заветные мечты! Радости,здоровья,любви!!! И много-много счастья!»,
«Настёну прям не узнать)) Такая взрослая уже стала)»,
«Самое главное здоровья. все остальное будет», - поздравили Анастасию подписчики Нонны.
Некоторые из них отметили, что Нонна и Настя выглядят будто сестры.
Кроме Насти, у актрисы есть еще и 13-летний сын Илья, который родился в браке актрисы с актером Александром Нестеровым.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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