«Будь счастлива и радуйся жизни»: Нонна Гришаева трогательно поздравила дочь с 23-летием

Актриса Нонна Гришаева в Instagram поздравила дочь Анастасию с 23-летием, опубликовав новое фото с ней.

«Моя девочка,с Дн»м Рождения)) Будь здорова! Люби и будь любима! Будь счастлива и радуйся жизни)) А я, всегда с тобой))», - написала Нонна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).