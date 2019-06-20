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«Будь счастлива и радуйся жизни»: Нонна Гришаева трогательно поздравила дочь с 23-летием

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нонна Гришаева с детьми

Фото: Instagram
Подписчики отметили, что мать и дочь выглядят, как сестры.

Актриса Нонна Гришаева в Instagram поздравила дочь Анастасию с 23-летием, опубликовав новое фото с ней.

«Моя девочка,с Дн»м Рождения)) Будь здорова! Люби и будь любима! Будь счастлива и радуйся жизни)) А я, всегда с тобой))», - написала Нонна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«С Днём Рождения доченьки! Счастья всей семье!», - написала «папина дочка», актриса Елизавета Арзамасова.

«Настенька, Солнышко, с Днем рождения! Мамочка, передай, пожалуйста, своей солнечной девочке от меня счастья, здоровья, успехов, радостей и любви!», - присоединилась к поздравлениям Лена Ленина.

«С днем рождения прекрасную Настеньку! Пусть исполняются все самые заветные мечты! Радости,здоровья,любви!!! И много-много счастья!»,

«Настёну прям не узнать)) Такая взрослая уже стала)»,

«Самое главное здоровья. все остальное будет», - поздравили Анастасию подписчики Нонны.

Некоторые из них отметили, что Нонна и Настя выглядят будто сестры.

Кроме Насти, у актрисы есть еще и 13-летний сын Илья, который родился в браке актрисы с актером Александром Нестеровым.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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