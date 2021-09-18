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Бублик с авокадо за $3 млн: необычный экспонат вызвал ажиотаж на неделе искусства в Берлине
В столице Германии проходит неделя искусства, отличительным, и самым обсуждаемым экспонатом которой стала работа немецкого художника Тима Бенгеля. Зрителям представлен бублик с авокадо, полностью состоящий из цельного золота, который оценивается экспертами в 2,5 млн евро или 3 млн долларов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @timbengel/Instagram
«Нет лучшего символа, чем авокадо — фрукт, который стал хайповым в социальных сетях», — описывает свое творение художник, как сообщает Ruptly.
Экспонат «Кто хочет жить вечно?» художника Тима Бенгеля
Произведение имеет название «Кто хочет жить вечно?» и состоит из 27 золотых частей 18-каратного желтого золота, стоимостью около 300 тыс евро или 354 тыс долларов.
Смыслом, который вложил Тим Бенгель в свою работу является попытка «передать дух времени нашего поколения».
Самый яркий экспонат недели искусства может увидеть любой желающий в берлинском ресторане Avocado Club.
Фото и видео: Instagram, Youtube