Вчера в 23:13 1 мин.

Бублик с авокадо за $3 млн: необычный экспонат вызвал ажиотаж на неделе искусства в Берлине

В столице Германии проходит неделя искусства, отличительным, и самым обсуждаемым экспонатом которой стала работа немецкого художника Тима Бенгеля. Зрителям представлен бублик с авокадо, полностью состоящий из цельного золота, который оценивается экспертами в 2,5 млн евро или 3 млн долларов.