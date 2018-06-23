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«Брюлики даже на даче»: пользователи Сети раскритиковали Литвинову за демонстрацию драгоценностей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова

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51-летняя Рената Литвинова опубликовала несколько снимков, сделанных на природе. При этом актриса похвасталась дорогим колье.

Похоже, Рената Литвинова не выходит из своего обычного богемного образа даже во время отдыха на даче. Звезда выложила в свой микроблог несколько снимков, на которых позирует, надев бриллиантовые серьги и колье.

Дача) #renatalitvinova #ренаталитвинова

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Часть поклонников осталась в восторге от этих фото: «Нужно выглядеть великолепно всегда», «Только у волшебных людей, могут быть такие волшебные моменты», «а платье то винтажное, супер!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Но большинство фолловеров Ренаты все же решили добавить ложку дегтя в поток комплиментов: «Я тоже на даче всегда колье надеваю!», «Только у Ренаты может быть на треть фото бриллиантовое колье и подпись «дача», «Всем бы так на даче ходить».

Фото: Instagram

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