«Брюлики даже на даче»: пользователи Сети раскритиковали Литвинову за демонстрацию драгоценностей

Но большинство фолловеров Ренаты все же решили добавить ложку дегтя в поток комплиментов: «Я тоже на даче всегда колье надеваю!», «Только у Ренаты может быть на треть фото бриллиантовое колье и подпись «дача», «Всем бы так на даче ходить».

Фото: Instagram