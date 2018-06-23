«Брюлики даже на даче»: пользователи Сети раскритиковали Литвинову за демонстрацию драгоценностей

Похоже, Рената Литвинова не выходит из своего обычного богемного образа даже во время отдыха на даче. Звезда выложила в свой микроблог несколько снимков, на которых позирует, надев бриллиантовые серьги и колье.
Часть поклонников осталась в восторге от этих фото: «Нужно выглядеть великолепно всегда», «Только у волшебных людей, могут быть такие волшебные моменты», «а платье то винтажное, супер!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Но большинство фолловеров Ренаты все же решили добавить ложку дегтя в поток комплиментов: «Я тоже на даче всегда колье надеваю!», «Только у Ренаты может быть на треть фото бриллиантовое колье и подпись «дача», «Всем бы так на даче ходить».
Фото: Instagram