Бруклин Бекхэм признался, почему до сих пор не сыграл свадьбу с Николой Пельтц
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Фото: face to face/Instagram GlobalLookPress
«Мы помолвлены уже больше года, и если бы не ковид, то уже точно были бы женаты», — рассказывает Бруклин. — «Сейчас пока все сложно. Я только начал путешествовать, пока что совсем чуть-чуть, но надеюсь, что в следующем году все случится». Наследник Бекхэмов также отметил, что место для свадьбы пока не выбрано. Их с Николой семьи из разных стран, поэтому пара разрывается между Англией и Америкой.
Также Бруклин рассказал, что сепарация от родителей далась ему достаточно легко. «Я собираюсь жениться на своем лучшем друге, получается, мы создаем свой небольшой пузырь сейчас, и это очень мило», — поделился Бекхэм с британским Hello! Кстати, платье, в котором Никола пойдет под венец в 2022 году, вероятнее всего сошьет мама Бруклина, знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм, хоть в ее линии и нет свадебных нарядов, опыт у Вики имеется. Она делала свадебное платье для своей подруги Евы Лонгории.
Напомним, пара объявила о помолвке в 2020 году после всего лишь 9 месяцев отношений. И до сих пор молодых людей считают одной из самых красивых и крепких звездных пар Великобритании.
Фото: GlobalLookPress