Бруклин Бекхэм признался, почему до сих пор не сыграл свадьбу с Николой Пельтц

Также Бруклин рассказал, что сепарация от родителей далась ему достаточно легко. «Я собираюсь жениться на своем лучшем друге, получается, мы создаем свой небольшой пузырь сейчас, и это очень мило», — поделился Бекхэм с британским Hello! Кстати, платье, в котором Никола пойдет под венец в 2022 году, вероятнее всего сошьет мама Бруклина, знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм, хоть в ее линии и нет свадебных нарядов, опыт у Вики имеется. Она делала свадебное платье для своей подруги Евы Лонгории.

Напомним, пара объявила о помолвке в 2020 году после всего лишь 9 месяцев отношений. И до сих пор молодых людей считают одной из самых красивых и крепких звездных пар Великобритании.