Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц продали свой особняк за 11 млн $, не прожив в нем и года

23-летний Бруклин Бекхэм и его возлюбленная, 27-летняя модель Никола Пельтц, планируют устроить пышное торжество в честь своего бракосочетания уже этой весной.

Около года назад влюбленные переехали в большой первый собственный дом в Калифорнии, где жили вместе до решения о продаже поместья. Невероятный особняк с пятью спальнями, тренажерным залом, сауной, просторной комнатой для йоги, баней, бассейном, несколькими террасами на крыше и потрясающим панорамным видом на побережье Калифорнии брокеры оценили в 11 миллионов долларов.

Решение о продаже апартаментов звездная пара приняла обоюдно. Никола и Бруклин не хотят жить вдали от своих семей и планируют подыскать себе не менее роскошное жилье в солнечном Майами.

Родители жениха Дэвид и Виктория Бекхэм некоторое время назад переехали из Англии в США и проживают в изысканном поместье стоимостью 24 миллиона долларов. Старший сын футболиста и экс-участницы группы Spice Girls с детства является домашним и семейным ребенком. Именно привязанность звездного наследника к родителям и является причиной переезда молодой пары. Начинающий фотограф не раз говорил о том, что семья для него важнее всего. И Никола для него уже тоже является частью большой семьи Бекхэм.

Напомним, что Бруклин и Никола познакомились в 2019 году и через несколько месяцев объявили о помолвке. Из-за пандемии торжество пришлось перенести на весну 2022 года.