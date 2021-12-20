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Брижит Макрон ведет войну против сплетников

Супруга 25-ого президента Франции Брижит Макрон подверглась нападкам хейтров. Сплетники распускают слухи о том, что она якобы родилась мужчиной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Брижит Макрон

Фото: Брижит и Эммануэль Макрон

Новостной французский канал BFMTV со ссылкой на свои источники сообщает, что жена президента собирается подать жалобу на распускающих о ней различные слухи.

В сентябре в журнале Faits & Documents вышла первая порочащая публикация. С статье говорилось, что Брижит якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Эта "новость" быстро разлетелась по пабликам и социальным сетям. Отметим, что это издание часто ссылается на источники, которые основываются на различных конспирологических теориях, поэтому никаких реальных доказательств у сплетников и хейтеров нет.

В свои 68 лет Первая Леди отлично выглядит. Ее считают одной из самых стильных жен современных политиков. До знакомства с Макроном Брижит работала учительницей французского.

Брижит вышла замуж за Эммануэля Макрона в 2007 году. Она старше супруга на 24 года. Кроме того, у первой леди Франции есть трое детей от первого брака: две дочери и сын. Общих наследников с президентом Франции у нее нет.

Фото: GlobalLookPress, picture alliance

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