Брижит Макрон ведет войну против сплетников

Новостной французский канал BFMTV со ссылкой на свои источники сообщает, что жена президента собирается подать жалобу на распускающих о ней различные слухи.

В сентябре в журнале Faits & Documents вышла первая порочащая публикация. С статье говорилось, что Брижит якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Эта "новость" быстро разлетелась по пабликам и социальным сетям. Отметим, что это издание часто ссылается на источники, которые основываются на различных конспирологических теориях, поэтому никаких реальных доказательств у сплетников и хейтеров нет.