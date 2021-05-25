Брижит Макрон, Шакира и другие знаменитости, выбравшие молодых мужей

Они познакомились, когда ему было 15, а ей — 40. Могие осуждали эту связь. Долгие годы в пару Макрон тыкали пальцем. Но они своей любовью, длящейся без малого 30 лет, доказали, что их чувства вечны.

У пары нет детей, но Эммануэль Макрон считает своими детьми семерых внуков супруги.

Тина Тернер

Старше мужа на 16 лет