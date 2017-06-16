Поклонники певицы в восторге от ее поступка

Американская певица Бритни Спирс во время турне на одном из концертов прямо со сцены поздравила своего охранника с днем рождения, спев ему Happy birthday to you («С днем рождения тебя»). Такой поступок звезда объяснила практически со слезами на глазах: «Он со мной, я сейчас заплачу, около пяти лет. Он один из моих любимых людей, его зовут Джейкоб».

I JUST WITNESSED BRITNEY SPEARS SINGING LIVE FOR THE FIRST TIME IN MANY YEARS IN SINGAPORE #BritneyLiveInConcert pic.twitter.com/MrP6Fkp5yU — ivan (@mintzebras) 30 июня 2017 г.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее экспромта, а также отметили, что Бритни нечасто балует их «живым» исполнением. Кроме того, некоторые СМИ также «ловили» Спирс на исполнении под фонограмму.

Напомним, 35-летняя Бритни Спирс — одна из самых скандально известных западных поп-звезд. После оглушительного успеха в конце 90-х певица пережила не менее оглушительное падение и теперь заново поднимается на музыкальный Олимп.